Hoy inicia el primer Vacunatón en Lima y Callao, que va desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. del domingo. Serán 36 horas continuas en las que se planea aplicar 200.000 dosis en 21 centros de atención (ver infografía) a los adultos de 47 años a más. Esto con el apoyo de 887 brigadas que trabajarán en tres turnos.

También se atenderá a las personas que no han recibido su segunda dosis y los rezagados a los que no se les ha aplicado ninguna de ellas.

Pero la estrategia no queda ahí, pues se realizará a lo largo de tres semanas y en cada jornada se integrarán nuevos grupos.

Por ejemplo, el sábado 17 y domingo 18 se iniciará con los ciudadanos de 45 y 46 años, y en la última semana, 24 y 25, se incorporarán los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades.

Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud (Minsa), explica a La República que hoy y mañana, por ejemplo, también se incluirá a los que tengan 46 años, pero que cumplan 47 hasta el 31 de diciembre. Agrega que ya deben salir en el padrón y que se espera terminar con ellos el miércoles.

“El próximo fin de semana, con los de 45 y 46 años se tendrá la misma lógica”. Es decir, también personas de 44 años que cumplan 45 en los meses que le quedan al 2021.

Un detalle que vale resaltar es que las personas que pertenecen al grupo de 47 a más tienen la opción de asistir a cualquier vacunatorio que esté más próximo a su vivienda o trabajo ; no necesariamente deben ir a algún centro del Vacunatón.

Además, el vocero del Minsa recuerda que existen 71 puntos de inmunización en Lima y Callao, de los cuales 21 son promocionados para la vacunación masiva, pero el resto atenderá en su horario regular: de 7 a.m. a 4 p.m.

En esa línea, aclara que las personas cuyo DNI tenga una dirección que sea de otra región también serán atendidas.

Asimismo, los extranjeros, independientemente de su situación migratoria, podrán ir si se encuentran en el rango de edad. Solo deberán llevar algún documento de identidad. “Es por ellos y por la colectividad nacional, por salud pública. El Vacunatón está abierto para todas las personas que viven en el Perú”, precisa Granados.

Cola. Pueden ir todas las personas que estén en el rango de edad. Foto: Félix Contreras/La República

Todos ellos recibirán la vacuna Pfizer. Se ha informado que si alguien se ha aplicado la primera dosis en el extranjero del mismo laboratorio, también podrá acudir al Vacunatón.

Por ahora se realizará en Lima y Callao, pero el siguiente martes, añade Granados, se debería conocer qué otras regiones también participarán de esta inoculación masiva. El objetivo es cerrar las brechas existentes entre las personas que no han recibido su segunda dosis o dosis alguna.

En tanto, para inaugurar el Vacunatón, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, acudirá al centro de vacunación del Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, a las 07:00 horas.

Fiesta de salud

Según fuentes del Minsa, durante este fin de semana habrá activaciones culturales en distintas horas y en diferentes puntos de atención masiva.

En la lista hay bailes, aeróbicos, danza moderna, sesiones de taichí, demostraciones de la Policía Canina, banda de música de la Policía Nacional, sesiones demostrativas de alimentos saludables, así como fuegos artificiales.

Toque de queda

Debido a que el Vacunatón será durante el toque de queda, que aún es de 11 p.m. a 4 a.m., habrá una excepción con la norma.

Si alguna persona es detenida mientras acude al centro de vacunación, entonces solo deberá mostrar su DNI y probar que está dentro del rango de edad asignado para esta jornada: es decir, mayor de 47 años o de 46, cerca de cumplir 47. También tendrán la posibilidad de ir con un acompañante y en su propio vehículo.

Se debe tener presente que el documento de identidad es indispensable para acceder a la vacuna. Si por algún motivo alguien no cuenta con él, entonces es posible recurrir al funcionario del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) que estará presente. A través de él se comenzará el trámite de registro de identidad en el caso de los documentados. Luego procederá la inoculación.

Si no existe un representante del Reniec en el lugar, se procederá a registrar a la persona de forma manual y se reportará luego a la institución; no obstante, el ciudadano no dejará de ser vacunado.

En el caso de que haya perdido su DNI, entonces se deberá llevar el trámite que realizó para obtener el nuevo documento.

Grupos identificados

Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública, explicó que han logrado identificar a tres grupos de personas y los motivos por los cuales no han recibido su segunda dosis.

En un principio se dijo que sumaban casi 400.000 mayores de 60 años; sin embargo, señaló que en la actualidad se realiza un ingreso de información, y tras ello la cifra quedaría en 200.000.

El primer grupo es el que ha recibido la primera dosis y, debido a información errónea, cree que es suficiente para estar protegido; mientras que el propio ministro de Salud, Óscar Ugarte, ya ha explicado que no es así y también ha resaltado la importancia de la segunda dosis para tener protección contra las variantes del Covid-19.

En segundo lugar, están aquellos que recibieron su primera dosis de determinado laboratorio, por ejemplo, en Lima, y al regresar a su región no han encontrado la del mismo tipo y viceversa. Rosell asegura que estos ciudadanos “han sido identificados y se están movilizando vacunas para poder atenderlos”.

El último grupo, en tanto, recibió su primera dosis, pero al contagiarse del virus no pudieron continuar con la segunda, por lo que deben esperar 90 días.

Negociación con Gamaleya por culminar

El ministro Ugarte detalló que las “negociaciones con Gamaleya están prácticamente culminadas”. Por ello, dentro de poco habrá anuncios al respecto. “Eso es un avance, tanto en lo que se refiere al contrato de la suscripción, como a su registro condicional en el país. Eso hay que esperar seguramente (hasta) antes de que culmine el mandato del presidente Sagasti”.

En tanto, EsSalud informó que el primer paciente en ser inoculado mañana, como parte del Vacunatón, será el padre Luis Núñez del Prado. Él es el paciente cero del Seguro Social, y el primero en ingresar a UCI en 2020. Permaneció meses internado y finalmente hoy recibirá su primera dosis de la vacuna.

