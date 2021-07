El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que hasta este sábado 10 de julio se aplicó la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a 5 341 255 personas en el país. De este número, 3 556 049 ciudadanos completaron su esquema de inmunización tras recibir la segunda dosis.

Señaló también que desde el 21 de mayo se incrementó la cifra diaria de aplicación de vacunas contra el coronavirus con el objetivo de lograr la inoculación de 45.000 a 50.000 personas diariamente. Así, el total de fármacos administrados contra el coronavirus hasta la fecha, desde el inicio de la vacunación, es de 8 897 304.

En Perú se aplican las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. Durante los últimos cuatro meses, el país ha recibido lotes de dosis para aplicar al personal de salud, adultos mayores, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y, ahora, a las personas con comorbilidades, comprendidas en el Plan de Vacunación Territorial.

Vacunatón 2021: hoy inicia campaña de inmunización

Este sábado 10 de julio, se inicia el primer vacunatón en Lima y Callao, que va desde las 7 a. m. hasta las 7 p. m. del domingo. Serán 36 horas continuas en las que se planea aplicar 200.000 dosis en 21 centros de atención a los adultos de 47 años a más. Esto con el apoyo de 887 brigadas que trabajarán en tres turnos.

También se atenderá a las personas que no han recibido su segunda dosis y los rezagados a los que no se les ha aplicado ninguna de ellas. Pero la estrategia no queda ahí, pues se realizará a lo largo de tres semanas y en cada jornada se integrarán nuevos grupos.

Existen 71 puntos de inmunización en Lima y Callao, de los cuales 21 son promocionados para la vacunación masiva, pero el resto atenderá en su horario regular: de 7 a. m. a 4 p. m.

Las personas cuyo DNI tenga una dirección que sea de otra región también serán atendidas.

Proceso de vacunación en Perú

El proceso de inoculación en Perú empezó el martes 9 de febrero en los principales centros de salud de Lima y Callao. Si bien en un inicio se había realizado un plan de vacunación de acuerdo a prioridades, el Ejecutivo planteó un nuevo esquema territorial y universal para inmunizar a todas las personas.

Por ello, el Gobierno implementó la plataforma Pongo el Hombro, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan el local, la fecha y el horario en que serán vacunados contra el coronavirus.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?