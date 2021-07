Mañana, a las 7:00 a.m., inicia la primera campaña masiva de inmunización que busca, en las 36 horas que durará, llegar a 200.000 personas de 47 a 49 años, los mayores de 50, los que no han recibido la segunda dosis y también a los que no se les aplicó ninguna dosis.Conoce más AQUÍ.