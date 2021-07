San Juan de Lurigancho: policías frustran asalto a grifo y capturan a delincuente

Un delincuente de 20 años de edad fue capturado por la Policía luego de participar en el asalto a un grifo en San Juan de Lurigancho. Las autoridades buscan al cómplice del hampón.

Eran las 8.46 p. m. del jueves 8 de julio cuando una de las trabajadores llenaba con combustible a una mototaxi. En ese momento aparecieron dos sujetos que se abalanzaron sobre ella para quitarle su canguro y rebuscarle los bolsillos. No contentos con ello, los hampones se pusieron a revisar los cajones de un mostrador.

“Dos sujetos se acercan de frente hacia a mí y me dicen ‘dame tu canguro o si no te mato’. Me amenazaron con una pistola y ahí fue cuando sentí un golpe en la cabeza”, narró la víctima a América Noticias.

El compañero de la mujer se encontraba a pocos metros, pero no quiso intervenir por temor a ser atacado. Sin embargo, fue él quien alzó las manos para dar aviso a un patrullero de la comisaría de Canto Rey que en ese instante pasaba cerca .

Las cámaras de seguridad registraron cómo el vehículo policial ingresa al grifo a toda velocidad y los malhechores intentan huir, pero los efectivos bajan inmediatamente y logran la captura de uno de ellos.

El detenido fue identificado como Luis Ángel Alfaro Llanto, a quien se le encontró 300 soles, ocho cartuchos calibre 38 y seis municiones.

En un principio el hampón quiso negar las acusaciones en su contra pese a las pruebas; no obstante, luego confesó que lo hizo para obtener “plata fácil”.

Hasta la dependencia policial también llegó la trabajadora asaltada, quien quedó herida en la cabeza, para rendir su manifestación. Horas después Alfaro Llanto fue conducido al Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho.