Lambayeque: exportaciones crecieron en 30,96% en el segundo bimestre del 2021

La Gerencia de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque informó que, en el segundo bimestre del 2021, las exportaciones totales de la región Lambayeque alcanzaron los 103 millones de dólares, con lo cual hubo un crecimiento de 30,96% con respecto a los 79 millones de dólares del año 2020.

Funcionarios de la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, a través de una nota de prensa, indicaron que este crecimiento de las exportaciones se debe al aumento del consumo mundial, principalmente en continentes como Europa y América, en el sector frutas y hortalizas procesadas.

Manifestaron que el sector no tradicional ha sido el más representativo en la oferta exportable de la región Lambayeque, pues se han registrado en el periodo enero-abril de 2021 despachos por más de US$ 185 millones.

“Este incremento se ha dado gracias a que las exportaciones agropecuarias crecieron en un 20,59% y este subsector es uno de los que tiene mayor participación, alcanzando el 95,06%. También se resalta las exportaciones de palta fresca, con una cifra de 51 millones de dólares”, precisaron.

En cuanto a los mercados de destino, señalaron que, durante el segundo bimestre estos, disminuyeron en 13,46%, lo que representa 45 mercados de los 52 que había en el 2020. Según el reporte de la Dirección de Comercio Exterior de Gercetur, el 40% de los productos lambayecanos se dirige a los Países Bajos y el 16%, al mercado estadounidense.

“En total, se registraron 111 exportadores, destacando a la empresa Gandules INC S. A. C., Agrícola Pampa Baja S. A. C. y Plantaciones del Sol S. A. C., quienes lograron una participación del 31,6% de las exportaciones totales lambayecanas”, expresaron.

Finalmente, dijeron que las exportaciones de mango fresco y sus presentaciones también se han incrementado en este segundo bimestre, por la gran demanda en los continentes de Europa y América. Añadieron que los mercados como Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido ofrecen las mejores oportunidades comerciales.