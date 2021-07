Mañana, a las 7:00 a.m., inicia la primera campaña masiva de inmunización que busca, en las 36 horas que durará, llegar a 200.000 personas de 47 a 49 años, los mayores de 50, los que no han recibido la segunda dosis y también a los que no se les aplicó ninguna dosis.

Para ese fin, el Ministerio de Salud contará con el apoyo de 887 brigadas repartidas en 21 vacunatorios y en tres turnos. En las siguientes jornadas se incluirán a adultos de 45 y 46 años, así como a adolescentes con comorbilidades, cuya lista se conocerá en unos días.

Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud (Minsa), señala que a Lima y Callao se sumarán otros departamentos. Para el próximo martes ya se deben conocer cuáles serán estos. “Estamos haciendo coordinaciones para que el siguiente fin de semana varias regiones estén haciendo lo mismo”. Agrega que el Vacunatón que buscan promover con los gobiernos regionales es el de una “movilización extraordinaria para incrementar la oferta de vacunación con más horas”.

Asimismo, detalla que, debido a que la atención también será en la madrugada, este fin de semana y los siguientes habrá una excepción al toque de queda. Esto no significa que la Policía dejará de trabajar, sino que se tendrá en cuenta a quienes se movilizan. Para ello, los asistentes, en caso de ser detenidos, deberán mostrar su DNI. Este mismo documento tendrán que llevar de forma obligatoria para vacunarse.

¿Y qué sucede si es que alguien por algún motivo no dispone de su DNI? Granados indica que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tiene presencia en casi todos los vacunatorios de Lima y Callao, por lo que la persona de igual manera será inmunizada y se iniciará el trámite de su registro de identidad si es indocumentado.

En caso no exista un representante del Reniec en el lugar, se realiza un registro manual y se reporta a la institución, pero aun así el ciudadano es inoculado. No obstante, resalta que estos son casos excepcionales.

Y aquellos que han perdido su DNI deberán llevar la constancia de trámite que se realiza para obtener uno nuevo.

Vacunas y extranjeros

Granados señala que los extranjeros ya se están vacunando en nuestro país, según el rango de edad. “Todos los residentes en territorio nacional pueden hacerlo. Ni siquiera necesitan por regla general estar en el registro (…). Hay que protegerlos”.

En el caso del Vacunatón, se aplicará la misma medida. Cualquier ciudadano extranjero que viva en el Perú, independientemente de su situación migratoria, podrá acudir si cumple con el rango de edad. “Es por ellos y por la colectividad nacional, por salud pública. El Vacunatón está abierto para todas las personas que viven en el Perú”.

Los otros vacunatorios

De acuerdo con el vocero del Minsa, los cerca de 70 vacunatorios que existen atenderán de manera regular en el horario que está establecido, según programación. Solo 21 de ellos (ver infografía) son los que se están promocionando como parte del Vacunatón.

Respecto a la asistencia a lugares de vacunación que no corresponden a los distritos de residencia de las personas y que tampoco son parte de los 19 Centros Metropolitanos de Vacunación, Granados menciona que la regla es que uno se inocule en el lugar más cercano a su casa o su centro de trabajo.

No obstante, y esto también es potestad de cada vacunatorio, si en un lugar hay mucha afluencia de personas y en otro no, es posible vacunar a un ciudadano programado en otra sede.

¿Y las colas?

El Ministerio de Salud también exhorta a las personas que pertenecen al grupo de 40 años a más a ir el día y hora que les toca.

Y debido a que hay ciudadanos rezagados o que recién irán por su segunda dosis, estos ya no contarán con una cita, por lo que pueden ir a cualquier hora.

Granados recomienda, sin embargo, que vayan en la tarde, noche o madrugada, pues son horas de baja afluencia. Como se mencionó antes, para este fin de semana la meta es aplicar 200.000 dosis en Lima y Callao. Y sobre las otras jornadas, se están realizando los cálculos correspondientes, pues cada una tendrá una meta propia.

Pero el objetivo para los tres fines de semana del Vacunatón es el mismo: es una “movilización de activación excepcional que busca aplicar un shock de esfuerzo para promover más vacunación y llegar a más personas, para lo que se extenderá la jornada a 36 horas”.

Licencia para trabajadores que se vacunen

El Congreso aprobó, en primera votación, el PL 7973 que propone conceder el derecho a licencia a los trabajadores para que puedan asistir a su vacunación contra el Covid-19. La norma contempla que el permiso será otorgado hasta por cuatro horas en la fecha en la que sea programada su cita. En todos los casos, con goce de haber.

En tanto, tal como lo reveló La República, hay más de 1,3 millones mayores de 60 años que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna. Al respecto, Granados explica que un porcentaje importante forma parte de la población rural que recién está siendo vacunada. Agrega que viven en zonas difíciles de acceder. “Ese grupo es duro”, dice.

