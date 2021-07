Coronavirus en Perú: contagios ascienden a 2 076 530 y 194.084 muertes por COVID-19

Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsa) informó de julio que el número de casos confirmados de coronavirus en Perú se incrementó a 2 076 530. A través de un comunicado oficial, el Minsa también confirmó la muerte de 194.084 personas.

En las cifras que dio a conocer el Minsa, se reporta 89 fallecimientos y 1.197 nuevos casos positivos más registrados en el último día. Para poder contabilizar el total de casos, el Minsa registra que se analizaron más de 14 millones de muestras, tomadas tanto con pruebas moleculares como con las serológicas.

Por otro lado, 8.337 pacientes permanecen hospitalizados y 2.206 de ellos reciben ventilación asistida en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Asimismo, del total de casos confirmados, a la fecha, 2 037 391 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

Vacunatón: la meta es aplicar 200 mil dosis en las primeras 36 horas

Mañana, a las 7:00 a.m., inicia la primera campaña masiva de inmunización que busca, en las 36 horas que durará, llegar a 200.000 personas de 47 a 49 años, los mayores de 50, los que no han recibido la segunda dosis y también a los que no se les aplicó ninguna dosis.

Para ese fin, el Ministerio de Salud contará con el apoyo de 887 brigadas repartidas en 21 vacunatorios y en tres turnos. En las siguientes jornadas se incluirán a adultos de 45 y 46 años, así como a adolescentes con comorbilidades, cuya lista se conocerá en unos días.