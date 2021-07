Trujillo: Segat corre el riesgo de ser desactivado tras 14 años

El último miércoles 7 de julio fue publicada la Ley n.° 31254 en el diario El Peruano. La “ Ley que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales ” afectaría el funcionamiento del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat).

Esta ley brinda un año de plazo para su adecuación a las municipalidades y prohíbe a los Gobiernos locales cualquier forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines. En ese sentido, los obreros municipales tendrán como único empleador a los municipios.

En Trujillo, el encargado de hacer toda esta labor es el Segat, que es un organismo público descentralizado (OPD), creado a través de la Ordenanza Municipal 012-2007 MPT, durante la primera gestión de César Acuña. La entidad sería desactivada según esta norma. Sin embargo, para el gerente de este OPD, Joel Díaz Velásquez, esto no pasaría.

“Esto no afecta para nada porque pertenecemos a la Municipalidad. Tercerizar el servicio es como hizo Elidio Espinoza con Veolia. Considero que no habría problema como OPD, somos una institución que pertenece a la municipalidad. Tercerizar sería contratar los servicios a alguna empresa privada . Sin embargo, si tiene que desaparecer no habría problema porque hay que respetar la norma”, indicó a N60.

Por otro lado, para el abogado Carlos Becerra, la norma es clara e indica que no debe haber ninguna forma de intermediación laboral, algo que implica a la OPD, que tiene a la municipalidad como encargada directa. Además, esto no afectaría a los trabajadores, pero sí políticamente a las gestiones.