¿Se repite la historia? Tres mil escolares no se matricularon este año en Arequipa

Los alumnos del nivel primario y secundario del colegio del distrito de Sayla (La Unión) hoy retornarán a clases semipresenciales. La directora de la Ugel La Unión, Nancy Apaza Calla, sostiene que es una de las únicas vías para contactar a los escolares. Con ello serán 17 instituciones educativas las que retornaron a las aulas de forma parcial en esta alejada provincia. “Seguimos igual al año anterior. No se incrementaron las antenas, la conectividad y la telefonía”, confiesa Apaza.

Justamente sobre el avance del año escolar se ha manifestado la Defensoría del Pueblo. Ángel María Manrique, representante de esta institución en Arequipa, dio la alerta que 3.000 escolares, principalmente del sector primario, no han ratificado su matrícula para el 2021. La data fue extraída del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) del Ministerio de Educación (Minedu). Manrique indicó que la posible deserción sería consecuencia por nivel de pobreza y la falta de conectividad.

“Es muy preocupante porque estos niños están fuera del sistema educativo”, indicó. Manrique responsabilizó a las autoridades regionales y la falta de un plan estratégico para ubicar a los menores. Además cuestionó que no se haya activado la plataforma YAWI, que posibilita supervisar qué cantidad de alumnos no son contactados. Apaza confirmó que esta herramienta no se usa, pero que cada director ya sabe qué alumnos no están contactados. Sobre el SIAGIE indicó que se tiene que sincerar la información y que no estaría actualizada.

El representante de la Defensoría además cuestionó que el Comité Multisectorial Regional del Buen Retorno y Desarrollo del Año Escolar 2021hasta ahora no funciona. El 11 de marzo de este año y con la presencia del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, juramentaron sus integrantes. Aparte de tener la tarea de realizar informes para el posible retorno a clases, también debían promover la ubicación de los escolares no contactados. “Pese a nuestra insistencia para que se active el comité, ni siquiera ha elaborado un plan de trabajo”, sostuvo Manrique. El grupo no ha realizado ninguna acción hasta el momento.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa es la encargada de hacer funcionar a este comité y Manrique invocó al gerente, Raúl Sánchez, cumplir con esto. “Sabemos que el gerente tiene COVID-19 pero no se puede no tener ni siquiera un plan”, cuestionó.

Aún sin conectividad

La directora de la Ugel La Unión, sostiene que no hay mejoras en la conectividad prometida por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC). “Desconocemos los avances. No han mejorado la cobertura”, sostuvo. La GRTC se encontraba interviniendo antenas para mejorar la cobertura para televisión y radio. Colegios en anexos alejados como Aguas Calientes o Ñeccetta no llega señal de televisión, radio o celular. Por eso sus escuelas también están cumpliendo labores semipresenciales.

La Defensoría del Pueblo informó que también detectaron la falta de coordinación entre la GRTC y Educación para disminuir esta brecha. Manrique señaló que por ejemplo en la escuela del distrito de Choco 100 alumnos no cuentan con internet.

Tablets sin internet

Nancy Apaza, directora de la Ugel La Unión, refirió que muchas de las tabletas destinadas a los escolares no cuentan con internet. Su provincia recibió 1.500 equipos. “Les sacaríamos el jugo si tuvieran internet”, sostuvo. Resaltó que personal informático ha realizado el mantenimiento de estos equipos y que se están utilizando.