Piden rescate para dos perritos maltratados en vivienda de San Martín de Porres

Un nuevo caso de maltrato animal se reportó en San Martín de Porres. Un grupo de vecinos denunció que un joven mantiene dos animales en pésimas condiciones dentro de su vivienda.

Según una de las denunciantes, hace unos días, uno de los perritos escapó de la casa y los vecinos se percataron de que se encontraba muy delgado y con algunos cortes. Al tocar la puerta de la vivienda, se percataron de la existencia de otro can que vive amarrado. Asimismo, los residentes del lugar aseguraron que han escuchado golpes dentro de la casa.

Los denunciantes pidieron que la Policía intervenga para hacer cumplir la Ley de Protección y Bienestar Animal a fin de que prohíban que el ciudadano vuelva a tener animales y puedan salvar a las mascotas.

De acuerdo al artículo 27 de la mencionada norma, una persona no puede tener un mayor número de animales del que pueda mantener. De acuerdo a los vecinos, este hombre no tiene trabajo y no les da comida ni agua.

Asimismo, en el artículo 206-A se indica que aquel que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o silvestre, o lo abandona, será reprimido con una pena privativa no mayor de tres años y con 180 días de multa.

También refirieron que se necesita apoyo para que los perritos encuentren nuevos hogares y previamente pasen por una revisión médica para evaluar su salud.

Es importante recordar que si un perro o gato muere a causa del maltrato de su dueño, este recibirá una pena de cárcel no mayor a cinco años.

Para cualquier ayuda, puedes comunicarte al número 994 353 107.