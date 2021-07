El Colegio Médico del Perú comunicó que, junto a los colegios profesionales y gremios de la salud, realizarán el gran plantón nacional por la aplicación de la dosis de refuerzo. El evento se llevará a cabo en los exteriores del Ministerio de Salud el próximo martes 13 de julio a las 10.00 a. m.

El CMP señaló, hace unas semanas, que las dos primeras dosis del laboratorio Sinopharm son insuficientes para proteger al personal de Salud ante la presencia de una eventual tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Minsa descartó tercera dosis de Sinopharm

El vocero del Ministerio de Salud, Arturo Granados, informó que el Gobierno no puede concretar la inmunización con una tercera dosis de refuerzo del laboratorio Sinopharm, debido a que no existe evidencia científica que avale ello. Estas declaraciones las hizo tras el pedido del Colegio Médico del Perú sobre la posibilidad de este hecho.

“Sobre el pedido del Colegio Médico, de la tercera dosis, los estudios de los laboratorios en el mundo todavía no muestran evidencia que una tercera dosis sería lo que se requiere. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no puede aplicar una tercera dosis como política de protección”, declaró Granados a Canal N hace unos días.

Granados recalcó que la vacuna de Sinopharm protege en más de un 90% y pidió a la ciudadanía que no se deje engañar. “Lo que sí está demostrado, no solo en los estudios de los laboratorios, sino también en estudios de la OMS, es que las vacunas protegen de manera amplia a partir de la segunda dosis. En el caso de Sinopharm, se tiene una efectividad en población en más del 90% y es una protección adecuada, y no se requiere, según la evidencia de ahora, una tercera dosis”, agregó.

Padrón de vacunación contra la COVID-19

Ingresa a consultas.pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Presiona en consultar

En pantalla se mostrará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada

Si aún no tienes fecha de vacunación, aparecerá este mensaje: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

