Un paciente de 40 años logró recuperarse exitosamente tras la extracción de un tumor. La labor fue realizada por personal médico del Hospital Goyeneche en Arequipa.

Según información que compartieron encargados del nosocomio, el paciente es natural de Huancayo y llegó al centro hospitalario con fuertes dolores de cabeza. Así mismo, presentaba convulsiones.

“De un momento a otro me empezó a doler la cabeza muy fuerte; fui a una clínica, pero no me pudieron atender, por eso vine al Hospital Goyeneche, donde los médicos en todo momento me brindaron su apoyo”, resaltó el paciente.

Tras las evaluaciones, el ciudadano ingresó a sala de operaciones el pasado 10 de junio. Fue así como lograron extraerle un tumor que estaba alojado en la parte frontal izquierda de la cabeza.

Los médicos neurocirujanos que realizaron la intervención quirúrgica fueron los especialistas Jhon Aroquipa Velásquez, Julio Cesar Uturunco Flores y Manuel Tueros. Así mismo, contaron con el apoyo de un microscopio Kinevo 900, que es uno de los tres que hay en todo el país. Además, se usó un craneótomo Elam IV, recientemente adquirido, y un microscopio quirúrgico.