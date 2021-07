Violencia sexual: abren investigación a fiscal a cargo de denuncia contra Jhon Kelvin

La Oficina de Control Interno del Ministerio Público dispuso abrir indagaciones preliminares a la fiscal adjunta Natividad Salazar Gonzales, a cargo de la denuncia de violencia sexual de Dalia Durán en contra de Jhon Kelvin.

Salazar Gonzales no habría dispuesto que la agraviada sea examinada por el médico legista, con el fin de determinar indicios de agresión sexual. Además, le habría sugerido, indebidamente y con argumentos que la culpabilizaban, que desista de la denuncia interpuesta y habría impedido la intervención de su abogado.

“Se le atribuye a la fiscal la presunción de haber incurrido en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, los cuales se habrían advertido durante la recepción de la manifestación de la agraviada”, detalló la entidad en un comunicado.

La letrada forma parte del Equipo de Apoyo para las Fiscalías Especializadas de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima. La investigación la realizará la Oficina Desconcentrada de Control Interno de la misma región.

Asimismo, la institución señaló que se amplió la investigación que ya se había iniciado, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia física y psicológica, al delito contra la libertad sexual - violación sexual .

También se realizó diligencias preliminares como la toma de las declaraciones de las partes, la evaluación médica de la agraviada y la evaluación psicológica para los involucrados.

Durán realizó la denuncia por agresión y violencia sexual en la comisaría de San Miguel, y habló de ella en el programa Magaly TV. En el mismo medio, su abogado manifestó que la fiscal que vio el caso la persuadió para no querellar al cantante. “La fiscal habló con Dalia y le dijo ‘estás segura que vas a denunciar esto’. (...) En ese momento me pide que yo no intervenga, que es una decisión de ella si pone la denuncia (por violación) o no la pone. Le dice ‘Piénsalo bien, tienes niños menores, es el padre de tus hijos’”, contó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).