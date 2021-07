Vacunan a docentes de zonas rurales del sur contra la COVID-19

De forma quincenal, la maestra Dany Luz López Vilca viaja desde la ciudad de Tacna hacia el anexo altoandino de Challapalca para entregar los cuadernos de trabajo y los alimentos de Qali Warma a los cinco alumnos de la institución educativa de la zona. Challapalca se ubica a 4 800 metros sobre el nivel del mar, en territorio tacneño.

Para llegar allí, en transporte público, son diez horas de viaje, entre la ida y el retorno. Dany, especialista en inicial, se turna con su compañero del nivel primario, para viajar. Ella relata que los niños cuentan con un servicio de internet inestable, y en ocasiones en plena clase ocurren cortes de energía que obligan a suspender la sesión.

Para llegar a su destino, usan buses que van a Puno, y en ellos coinciden con pasajeros que usan mal sus mascarillas o no las usan. Pasar horas en el mismo vehiculo, es un riesgo.

La docente Danny fue vacunada ayer, de manera simbólica, con la primera dosis contra el virus. A partir del viernes, iniciará la inmunización del resto de docentes de zonas rurales de tacna. Se epera inmunizar a 1160 docentes.

En Arequipa, la docente Flor Huaranca Pardo, antes de la pandemia, viajaba siete horas para llegar a Pampacolca, distrito de la provincia de Castilla. Dos horas del viaje eran a pie para llegar al anexo de San Antonio. Así fue cada inicio de semana y por 18 años para esta profesora de quinto y sexto de primaria que tiene displasia de cadera.

“No me arrepiento de nada. Me gusta ser profesora. He logrado que muchos de mis alumnos sean profesionales. Me gané el respeto y admiración de los padres”, confesó la educadora después de vacunarse.

Flor le dio mucho dolor dejar Pampacolca y desde la pandemia labora en el colegio Fernando Belaúnde Terry de Chiguata. Ella recibió junto a cientos de maestros rurales su primera dosis. Un regalo a su denodada labor y la de sus colegas, por el Día del Maestro. La jornada de inmunización inició ayer y se completará hoy en el Parque César Vallejo de Paucarpata. La meta es proteger a 3708 docentes.

La vacunación a docentes rurales también inicio ayer en Cusco. Se espera inmunizar a 3200 profesionales en 10 vacunatorios.

Hasta el viernes

En Puno, la Dirección Regional de Salud, inició con la vacunación a maestros del sector rural. Según el padrón elaborado por el Ministerio de Educación, los beneficiarios son 15 mil maestros. Aunque solo se tiene cuatro mil dosis de Sinopharm.

La inoculación de la primera dosis fue en la Institución Educativa Primaria Nro. 70045 de Chanu Chanu - Puno, donde se instaló 6 brigadas de vacunación de la Microred Simón Bolívar.

Reclamos por padrón en Arequipa y protesta en Tacna

El gerente regional de Salud de Arequipa, Christian Nova Palomino, indicó que han recibido quejas de que no se ha incluido en el padrón a profesores rurales. Indicó que darán a conocer estas contingencias a la Contraloría, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación para que les brinden una alternativa.

Nova sostuvo que se ciñen al padrón entregado por el Minedu, que recibió la lista primigenia por parte de la Gerencia Regional de Educación.

En Tacna, los gremios de docentes, como el Sutep y la federación que presidía el electo presidente Pedro Castillo, protestaron ayer por la mañana en el centro cívico por mejores condiciones laborales.