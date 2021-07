San Luis: dueña de vivienda denuncia que inquilino adeuda tres años de alquiler

La dueña de un inmueble de tres pisos que alquila a tres familias, denunció que dos de ellas no pagan sus rentas. Irene, una adulta mayor quien vive de los alquileres de su vivienda, que está ubicado en la cuadra 1 de la calle Puerto Inca, en el distrito de San Luis, narró el calvario que atraviesa con sus inquilinos morosos.

Según explicó la propietaria a Panamericana Televisión, en el primer piso de la casa viven dos familias: el señor Alan Ramos, quien tiene una deuda que asciende a 37.000 soles, y la señora Irene, que le debe ocho meses de alquiler.

“Este local está alquilado desde julio del 2007 y periódicamente se ha venido aumentando. Este señor (Alan) pagaba 50 dólares mensuales, luego 90, 120, 150 y enero del 2018 acordamos 250 dólares. Él aceptó este monto. Pero, tres meses después, me comentó que su negocio ya no daba y le comenté que deje la casa, que no me hacía problemas”, explicó.

“Me dijo que no tenía plata y mintió con la justicia diciendo que me había pagado por adelantado esos incrementos verbalmente y que ahora le debo. Pero eso no es así”, agregó la señora quien mostró unos documentos que certificaban los montos que había recibido.

En tanto, la señora Julia también adeuda un alquiler de ocho meses. La mujer manifestó que la pandemia ha golpeado la economía de su familia, desmintió lo dicho por la propietaria y señaló que solo debe tres meses.