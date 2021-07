El Ministerio Público (MP) solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Sarmiento Llanto, conocido en el mundo artístico como John Kelvin, por el presunto delito de violación sexual y violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán.

La denunciante acudió a la comisaría de San Miguel e indicó que el cantante ingresó a su domicilio en la madrugada del lunes 5 de julio. Horas después, fue detenido por agentes policiales, ya que también tiene medidas de protección emitidas por el Vigésimo Primer Juzgado de Familia Especializado en Violencia Contra la Mujer.

El fiscal provincial Oswaldo Taccsi Guevara, tras las diligencias preliminares, dispuso la ampliación de la investigación por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual- violación sexual, detalló el MP por medio de un comunicado.

La entidad precisó también que inició indagaciones preliminares a la fiscal adjunta Natividad Salazar Gonzales, dado que le habría sugerido a Durán, indebidamente y con argumentos que la culpabilizaban, que desista de la denuncia interpuesta.

Su abogado señaló en el programa Magaly TV que la letrada la persuadió para no querellar a John Kelvin. “La fiscal habló con Dalia y le dijo ‘estás segura que vas a denunciar esto’. (...) En ese momento me pide que yo no intervenga, que es una decisión de ella si pone la denuncia (por violación) o no la pone. Le dice ‘Piénsalo bien, tienes niños menores, es el padre de tus hijos’”, contó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).