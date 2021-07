Familia debe más de S/ 328.000 a clínica y pide ayuda para trasladar a paciente a hospital

La familia de Godofredo Montalvo (60) pide con urgencia una cama UCI para su pariente, quien se encuentra actualmente en una clínica privada. Ellos solicitan el traslado del paciente a un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a que los costos en un establecimiento particular son muy elevados y llegan a 7.000 soles al día.

Vilma Montalvo, hija del paciente, relató en RPP Noticias que su padre ha tenido una infección muy grave por su gangrena, por lo que fue operado en tres oportunidades. Ahora, permanece en una cama de cuidados intensivos con un ventilador mecánico.

Por ahora, la familia ha logrado pagar S/ 250.000 soles a la clínica, pero ya no cuenta con más medios para seguir pagando y la deuda asciende a más de S/ 328.000. “ Estamos debiendo más de medio millón de soles a la clínica, y ya no podemos pagar más. Hace dos meses que no pagamos nada. Le hemos pedido a la clínica para que haga la transferencia, pero nos dicen que mandan hojas, pero no hay respuesta”, indicó.

“He ido al (Hospital) Almenara a pedir cama UCI, he dejado mi carta, y me dicen que no hay cama. Ahora la cuenta sigue creciendo cada día (en la clínica), son S/ 7.000 diarios y ya no sabemos qué hacer”, agregó la fémina. Por este motivo, la joven pide a EsSalud que puedan trasladarlo, puesto que su progenitor está asegurado en la entidad.

Por último, solicitan la celeridad el caso porque cada día que pasa es un costo más para la familia. En caso quieras ayudar a la familia, comunícate al número 994 315 345 (Vilma Montalvo).

Comunicado de EsSalud

El Seguro Social de Salud (EsSalud) indicó que ya se han hecho las coordinaciones con la familia y que el paciente será derivado a uno de los hospitales. Por el momento, están realizando las evaluaciones y coordinaciones para lograr este traslado lo más pronto posible.