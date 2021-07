San Borja: roban laptop y celular a joven que asistió a entrevista de trabajo

Una joven de 23 años sufrió el robo de su laptop y celular tras asistir a una entrevista laboral. Ella comentó que un hombre la citó el 15 de junio en una pollería, ubicada en la av. Canadá, en el distrito de San Borja, para ofrecerle un puesto de trabajo en una pollería y le pidió que lleve estos elementos tecnológicos.

El sujeto se contactó por intermedio del abuelo de la joven, quien estaba ayudándola a buscar un trabajo. “El hombre me dijo que era hijo del dueño de la pollería y se presentó como un amigo de la familia. Estaba muy confiada y lo que me da pena es que lo engaña a mi abuelo, una persona mayor de 70 años y se siente mal de que me haya pasado esto”, explicó a Panamericana Televisión.

En las cámaras de la pollería se observa que el hombre pidió una mesa en el segundo piso del establecimiento para entrevistar a la joven. En un momento de la entrevista, ella salió a fotocopiar unos documentos y al volver, el sujeto que la contactó desapareció, al parecer, llevándose su celular y laptop.

“Al siguiente día vine con mi mamá a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad, pero me dijeron que no cargaban. Volví y me comentaron que necesitaban una orden judicial para entregar los videos”, agregó.

La víctima cuenta que, ante tanta insistencia, los administradores del local entregaron los videos, pero con imágenes fraccionadas y no se ve la acción del hombre antes de retirarse del lugar. El abogado de la agraviada reveló que el sujeto habría cometido hurto agravado y podría recibir una pena privativa de hasta 8 años de cárcel.