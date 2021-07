Puente Piedra: empresaria acusa a trabajador de robarle más S/ 14.000

La empresaria Jennifer Chuccas denunció que uno de sus empleados le habría robado más de S/ 14.000 y ahora se encuentra en su búsqueda para hacerlo responder ante la Justicia.

La emprendedora señaló que Darwin Enrique Escornubol Brizuela (29) entró a trabajar con ella hace seis meses y tenía la labor de repartir mercadería y cobrar dinero que luego debía reportar a la sede de la empresa .

El lunes 5 de julio, el hombre salió a hacer sus labores como de costumbre; no obstante, al retornar dejó a sus compañeros en el camino y luego se desvió, ya que además era el conductor del camión.

Chuccas afirma que al notar que el trabajador se demoraba en llegar a la empresa se percató a través del GPS que no estaba en ruta, por lo que fue a la dirección que indicaba el localizador, pero encontró el vehículo abandonado.

La empresaria señaló al noticiero 24 Horas que el individuo se llevó dinero en efectivo y mercadería valorizada en más de S/ 14.000. Desde entonces, su paradero es un misterio.

“No se sabe nada del chofer hasta ahora. Yo me he acercado hasta el lugar alquilado donde vive y nadie me da razón alguna, ninguno de sus familiares ni amigos”, comenta.

La mujer afirma que se ha tratado de comunicar con él, pero solo por momentos tiene prendido el celular y se conecta al WhatsApp, aunque no le contesta.

El citado medio llamó al número del trabajador y contestó una mujer que dijo ser la vecina del mismo edificio donde vivía. Esta última aseguro sentirse sorprendida por las acusaciones contra el joven, ya que “era muchacho tranquilo, sano y que decía que estaba bien en el trabajo”.

Chuccas, quien manifestó sentirse decepcionada, ha colocado la denuncia en la Comisaría de Puente Piedra. “Se le notaba buena gente. Lamentablemente, a uno se le ablanda el corazón porque se le ve con necesidad y yo, por darle la mano, porque se veía un muchacho trabajador, ahora me ha defraudado”, aseveró.