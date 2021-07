Piura: Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en vacunatorios de la región

La Defensoría del Pueblo en Piura supervisó el desarrollo de las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en seis centros de inmunización y advirtió algunas deficiencias, como la falta de rampas de acceso y sillas de ruedas para facilitar de adultos mayores o con discapacidad, el poco uso de protectores faciales entre el personal de salud y la ausencia, en un centro de vacunación, del kit para atender emergencias.

Asimismo, la institución manifestó que es necesario acelerar el proceso de vacunación, pues de las 502.586 dosis de las vacunas contra el COVID-19 recibidas, todavía quedan por aplicar 169.979 dosis , de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis).

Deficiencias

Los centros de inmunización supervisados fueron el local comunal del Asentamiento Humano Nuestra Señora de Fátima, en el distrito Veintiséis de Octubre; la Universidad de Piura (UDEP) y la Universidad Los Ángeles de Chimbote (Uladech), en Piura; la Institución Educativa CAP FAP José Abelardo Quiñones, en el distrito de Castilla; y el colegio Víctor Raúl Haya de La Torre, así como el Instituto Juan José Farfán Céspedes, en Sullana.

En el local comunal del Asentamiento Humano Nuestra Señora del Fátima se constató la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, ya que no había rampas para el ingreso al local que faciliten la circulación de adultos mayores en sillas de ruedas o en andadores.

Tampoco se respetaba el distanciamiento físico, las áreas no estaban debidamente señalizadas y los ambientes no contaban con la ventilación e iluminación adecuadas ni tenían un área para residuos sólidos . El local no tenía el kit de emergencia para atender Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (Esavis).

En el vacunatorio de la UDEP, aunque sí se contaba con rampas para el ingreso al local, así como sillas de ruedas de propiedad de la universidad, se observó que el área para residuos médicos no estaba señalizada. La misma situación se presentaba en la Uladech, donde, además, no se respetaba el distanciamiento físico.

En tanto, en el centro de vacunación José Abelardo Quiñones no había sillas de ruedas y las áreas tampoco estaban debidamente señalizadas.

Por otro lado, en la institución Victor Raúl Haya De La Torre no habían rampas de acceso al local ni sillas de ruedas y, aunque había un área de desechos, los tachos no contaban con tapa y se encontraban cerca de las personas ubicadas en la zona de postvacunación. Se constató demora en la atención en triaje.

