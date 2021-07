El gerente del Gobierno Regional de Piura, Fernando Ruidíaz Ojeda, fue acusado por el colectivo Vigilia Ciudadana de intentar obstruir las investigaciones en el caso de corrupción por el pago de cartas fianza falsas.

El dirigente del colectivo civil, Gerardo Cabrejos, señaló que el funcionario habría solicitado ayuda a su hermano, un magistrado del Poder Judicial, para que la medida de prisión preventiva dictada contra el exfuncionario Jesús Torres Saravia sea cambiada a comparecencia.

A través de una emisora local, Ruidíaz rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que su participación en el Gobierno regional se limita a realizar su trabajo como funcionario. No descartó iniciar acciones legales por la acusación y advirtió que podría dejar el cargo.

“Rechazo categóricamente esta denuncia. En estas condiciones, no se puede trabajar, daré un paso al costado, no me aferro a los cargos”, sostuvo Ruidíaz.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Piura, Alfonso Llanos, manifestó que el actual gerente general deberá responder por estos y demás cuestionamientos relacionados al escándalo de las cartas fianza.

“Estamos sorprendidos por la información no oficial, porque aún no se ha registrado la renuncia oficial del señor gerente general. Para nosotros, sería muy preocupante que se llegue a confirmar todo esto. Mañana (7 de julio) tendremos una sesión presencial en Máncora, donde tendrá que responder a nuestras preguntas”, sostuvo.

El representante del Consejo Regional indicó que, ante el silencio y la negativa de colaborar con las investigaciones, iniciarán un procedimiento de suspensión contra el gobernador Servando García.

Como se recuerda, la Corte Superior de Justicia ordenó 18 meses de prisión preventiva en contra de Torres Saravia, al ser investigado por las cartas fianzas falsas, que pagó el Gobierno regional al Consorcio MNDC.