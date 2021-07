Minedu: Estamos trabajando para incrementar el salario de los docentes

El Ministerio de Educación se encuentra trabajando en el objetivo de aumentar los salarios de los docentes y ampliar más el número de plazas para el magisterio a nivel nacional. Así lo informó Ricardo Cuenca, titular del sector, en una entrevista.

“Estamos trabajando de una manera integral. Incremento del salario, la remuneración íntegra mensual, pero también una manera de hacer que se pueda subir en las escalas de la carrera pública magisterial más rápido para que sean incentivos para los docentes, y también (en) ampliar el número de plazas”, mencionó en RPP.

Cuenca informó que es poco probable que se aumente el 6% de producto bruto interno (PBI) debido a la actual pandemia. Por ello, están dejando un modelo de propuesta para que sea analizada por el siguiente Gobierno.

“De momento tenemos 4,19% del PBI destinado a Educación. Estamos dejando un escenario de 4,5%, de 5%, de 5,5% y de 6% del PBI. Estamos dejando dibujada la ruta para llegar al 6%”, detalló.

Asimismo, sostuvo que el Minedu tiene la preocupación de cerrar las brechas de desigualdad en materia de educación que se han visto en aumento por la actual pandemia. Con respecto a un posible retorno de las clases presenciales, el ministro aseveró que aún no se tiene una fecha de retorno a las aulas.