Lambayeque: juez anticorrupción seguirá a cargo de caso Los Temerarios del Crimen

La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por tres investigados del caso Los Temerarios del Crimen contra la resolución de segunda instancia que ordenó que el proceso sea visto por el Décimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Fallo

Los procesados Manuel Odar Farro, Mirtha Gonzales Yep y Samuel Carrasco Calderón presentaron el recurso ante Sala Suprema Penal Transitoria con el propósito de que se revoque el fallo de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, del 16 de agosto de 2019, que dispuso que el referido juzgado, a cargo de Reynaldo Leonardo Carrillo, asuma el proceso.

Además, los investigados buscaban que se confirme la competencia de la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, para llevar el caso de la presunta organización criminal que habría liderado el exalcalde David Cornejo Chinguel, en el periodo 2015-2018.

Sin embargo, la máxima instancia judicial resolvió que comparte el mismo criterio de la Primera Sala de Apelaciones que dispuso revocar la decisión de la jueza Cecilia Grandez, y estableció competencia a favor de Reynaldo Leonardo Carrillo, según la resolución a la que accedió La República.

“(...) la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, no motivó las razones del por qué consideró que el pedido promovido por la defensa de los coprocesados no se enmarcaba en el supuesto del artículo 43 del Código Procesal Penal (CPP). Asimismo, se observa que, en efecto, no expresó las razones por las que consideró que ostentaba la competencia material para conocer delitos contra la administración pública en el marco de una organización criminal”, resolvió la Corte Suprema.

Decisión

En su momento, los abogados de David Cornejo Chinguel y su hermano Noé Cornejo, también implicado en la investigación, pidieron que la magistrada Grandez Rojas se inhiba de conocer el proceso, pues debía ser visto por un juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Empero, la jueza declaró improcedente el pedido.

Sobre el particular, la jueza Cecilia Grandez consideró que desde la formalización de la investigación preparatoria se avocó al conocimiento del caso, y que los procesados no cuestionaron su competencia oportunamente. Esto último evocando el artículo 35 CPP que precisa que dicha petición se debía interponer dentro de los 10 días de formalizada la investigación.

En ese sentido, la Corte Suprema también concluyó que la causal de casación carecía de fundamento y que los temas propuestos no revisten interés casacional para la admisibilidad. Incluso cuestionó que uno de los argumentos para rechazar la inhibición haya sido la afectación a la continuidad del proceso.

Caso

David Cornejo Chinguel y otros investigados fueron detenidos el 29 de noviembre de 2018, tras ser sindicados de encabezar una organización criminal que tenía a la Municipalidad de Chiclayo como su centro de operaciones.

El fiscal a cargo del caso, Juan Carrasco Millones, los acusaba del direccionamiento de millonarias obras y la entrega irregular de licencias desde la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes.