Familia espera volver a ver a su perro Bobbi en el Callao

Desde el pasado 11 de mayo, la familia del pequeño Bobbi sufre por su ausencia. El perro de 4 años se perdió cuando lo sacaron en la mañana junto con la otra mascota de casa a la avenida La Chalaca, Callao, para que hiciera sus necesidades. Su dueña, Mariza Herrera, contó que solo su otro can logró regresar.

Durante las primeras horas, la familia sospechó de un vecino que lo habría llevado para pisar a su perra. Sin embargo, Herrera reconoce que no pudo confirmar esta versión. “No sabemos si se llevó a mi perro o a otro de por ahí”, comentó.

Según la dueña del animal desaparecido, al confrontar al sujeto, este aceptó haberse llevado dos perros, pero detalló que ninguno era el de ella. En tanto, un familiar pudo ver a Bobbi en lugares cercanos por donde se perdió.

El perro fue visto luego en el Mercado Covida, de Los Olivos. De acuerdo a Herrera, quien se percató del can, no pudo recogerlo porque pasó a bordo de un auto. “Ya cuando fuimos a buscarlo, no estaba”, cuenta la mujer. Asimismo, ha sido visto por el condominio Villa Los Molles, en Comas.

Las características para reconocer a Bobbi son su tamaño grande, una pequeña parte abierta en su oreja izquierda y manchas negras en su lengua. Es importante recalcar también que no tiene manchas blancas en su pelaje, es todo de color marrón.

Cualquier información contactarse al número móvil y Whatsapp 949722388, o al número de casa 45245252.