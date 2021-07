El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, sostuvo que actualmente hay habilitadas 25.000 escuelas hasta el 30 de junio. El titular del Minedu manifestó que esta cifra representa un poco más del 30% de las instituciones educativas del país .

”El plan de retorno tiene dos niveles, el plan de escuelas habilitadas, que son las que el Ministerio de Educación indica en las regiones que pueden abrir, esas de momento son 25.000; de esas ya hace un tiempo 2.500 están trabajando, eso supone alrededor de 100.000 estudiantes y 7.000 profesores que hasta finales del mes de junio estaban trabajando”, dijo Cuenca en entrevista con RPP.

Retorno a clases sigue incierto

En ese sentido, el ministro Cuenca señaló que, pese a que hay 2.500 escuelas trabajando desde hace unos meses, aún no se puede precisar el retorno a clases y dejó en claro que dependerá de la situación epidemiológica del país.

“Respecto al cronograma, no podemos dar una fecha exacta. Me encantaría decir que el 15 de agosto volvemos todos, pero eso depende de la situación epidemiológica del país. La evidencia de una tercera ola si fuese el caso, los números de contagios que no disminuyen, la velocidad de algunas variantes como la variante Delta con mayor contagiosidad, son elementos que entran en nuestro sistema, aprobado por el Ministerio de Salud, que nos permiten habilitar estas zonas”, expresó.

Cuenca detalló que el plan de retorno a clases, el cual fue publicado en marzo de este año, tiene como “base fundamental”, la situación epidemiológica de cada distrito, además, de un trabajo coordinado con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales de educación y la UGEL.