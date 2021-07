Si bien hay un leve descenso de casos de coronavirus en Lima y otras regiones, la situación es distinta en las comunidades originarias del país, donde el acceso a vacunas y salud pública es menor. Esta situación ha afectado a la lideresa asháninka Luzmila Chiricente, debido a que su familia contrajo la enfermedad, la misma que puede extenderse a la comunidad de Cushiviani, en Satipo.

De acuerdo con la agencia Servindi, Chiricente alertó previamente que la comunidad asháninka de Cushiviani comenzó a registrar casos de COVID-19 en junio de este año; además, aseguró que el aumento de contagios en la zona viene preocupando a la población.

La lideresa comunicó que primero enfermó su esposo, luego ella, por lo que no pudo acceder a la vacunación. Ahora sus hijos y nietos atraviesan los síntomas del coronavirus. Al problema sanitario se suma que Chiricente no ha podido acceder a su pensión.

“Hasta ahorita no recibo Pensión 65 y ya he escrito dos veces… Prefiero que me digan que no tengo esa oportunidad de recibir. Me quedo tranquila, no me voy a molestar”, indicó a Servindi.

Ese mismo medio señaló que la comunidad, ubicada en Río Negro, Satipo, cuenta con un solo puesto de salud para atender a las 250 personas del lugar, tampoco hay suficiente personal ni equipamiento. Todo ello amenaza el proceso de vacunación que empezó el último 27 de junio.

