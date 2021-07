Callao: vecinos denuncian obras inconclusas desde hace ocho meses

Vecinos del jirón Apurímac, en el distrito del Callao, denunciaron este martes que la municipalidad ha dejado una obra inconclusa desde hace ocho meses. Según comentaron los ciudadanos, el municipio rompió las pistas para el mejoramiento de la zona y dejó grandes huecos que están perjudicando el paso de los vehículos.

“Nos dijeron que la obra la iban a culminar en seis meses y ha pasado el tiempo y aún no han terminado. Es un abuso lo que están haciendo. Empezó en noviembre del año pasado y debieron culminar en mayo de este año. Muchas personas se han caído, niños. No se dan cuenta de que los carros se malogran. Todo esto trae microbios y mosquitos”, expresaron los vecinos a Panamericana Televisión.

Callen inundadas en el jirón Loreto

Por otro lado, en otra zona del Callao, vecinos del jirón Loreto denunciaron el pasado 1 de julio que viven entre calles con aguas servidas desde hace un año. Ellos están completamente indignados con la municipalidad debido al peligro al que han quedado expuestos en medio de la pandemia por el coronavirus.

Algunos buzones de desagüé tienen las tapas mal colocadas o abiertas, lo cual genera un riesgo para los niños y adultos mayores, debido a la presencia de zancudos y mosquitos. “Esta pista estaba buena y no sabemos por qué rompieron; no era necesario. Dijeron que iban a cambiar el desagüe, pero hasta ahora no han cambiado nada”, explicaron a Panamericana Televisión.