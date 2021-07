Arequipa nuevamente se verá sitiada por movilizaciones. Hoy gremios, colectivos y simpatizantes de partidos marcharán exigiendo la proclamación del nuevo presidente de la República. La marcha se acatará a nivel nacional. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no emite su veredicto a 22 días de la fecha en que debe juramentar el nuevo mandatario.

El pedido de proclamación también fue exigido por las dos principales autoridades Arequipa.

Elmer Cáceres Llica señaló la importancia de la proclamación. “El fin es que el nuevo mandatario establezca cuáles serán sus nuevas políticas en materia económica, para los futuros 5 años en el Perú”, declaró el gobernador regional en la provincia de Caylloma.

Resaltó como el precio del pollo, pan, el combustible, los medicamentos y otros; son afectados por la incertidumbre política. “Las obras del Gobierno Regional se encarecerán, por el incremento de los materiales de construcción en 6.7% de enero a junio”, advirtió.

Mientras que mediante un comunicado el alcalde de Arequipa, Omar Candia, también invoca a que se emitan los resultados de las elecciones de la segunda vuelta. Explicó que se está elevando “el costo de vida, retrae las inversiones y acrecienta la polarización”.

El burgomaestre enfatizó que no debe retrasarse el control de la pandemia, la vacunación y la reactivación económica.

Contra el golpe lento

El Frente por la Democracia “Narco estado Nunca Más” informó que realizarán protestas en diversos puntos de la ciudad. Aglutinan a 30 colectivos y se le plegarán dos partidos políticos, Nuevo Perú y Perú Libre. “Intentan torcer la voluntad popular. Nos aunamos a la paralización convocada por la CGTP”, contestó la vocera del frente Claudia Casaverde. Invocó a que los ciudadanos participen desde sus casas con cacerolazos.

En representación de Nuevo Perú, Jorge Condori, anunció que será un paro pacífico. Mientras que los Etnocaceristas, representados por Eloy Benavente, realizarán protestas en el Cono Norte, Sur y en el distrito de Uchumayo. Casaverde calificó al JNE de irresponsable al no emitir la proclamación. “Dijeron que ya lo iban a proclamar y nada. No estamos seguros si el 15 lo harán, No queremos un golpe lento”, añadió. No descartó que algunas movilizaciones lleguen hasta el Centro Histórico.

Justamente en el Cercado se reunirán diferentes sindicatos que integran la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). El punto de concentración será a las 9.00 horas en la Plaza España. El presidente de la FDTA, José Luis Chapa, sostuvo que tiene la promesa de participación de 80 gremios sindicales. “Vamos a marchar por las calles del Cercado hasta llegar a la Plaza de Armas para realizar un mitin”, advirtió.v

Gremios en las calles de Arequipa

La vocera del Frente por la Democracia “Narco estado Nunca Más”, Claudia Casaverde, indicó que entre los colectivos que participarán está Arequipa Revolucionaria, León del Sur Partido, Izquierda del Sur, Autoconvocados, los Etnocaceristas, Mujeres Micaelas Etnocaceristas, la Coordinadora Magisterial y otros. Mientras que por la FDTA anunció su apoyo el Sutep.