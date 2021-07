Arequipa: policía es investigado por no reportar presunto homicidio

La muerte de un joven de 36 años ha desencadenado en la investigación a un suboficial superior de la comisaría de Alto Misti, en Arequipa, por no dar cuenta del presunto homicidio.

El cuerpo sin vida de Julio Ayala Quispe fue hallado el sábado en la noche, en la av. Tarapacá, a la altura de Cristo Obrero del distrito de Miraflores. Pese a que presentaba sangrado en la espalda, el agente en mención habría concluido que se cayó y falleció.

Según se conoció, el policía habría realizado el levantamiento del cuerpo sin la orden fiscal, y con ayuda de una funeraria consiguió un certificado médico, el mismo que señalaba que murió por alcoholismo.

“El mismo policía me tocó la puerta y me dijo que mi hijo había muerto de una caída. Vino junto a una funeraria y me dijeron que para que el cuerpo no vaya a la morgue y pueda velar, me iban a conseguir un certificado de defunción por 200 soles”, contó Raúl Ayala, padre del joven, a La República.

Un familiar que acudió al velorio se percató de la abundante sangre. Ya en la morgue, la necropsia arrojó que murió por herida punzo penetrante por arma blanca en zona torácica superior izquierda.

Los agentes de Homicidios están a cargo de la investigación desde el lunes. Dos médicos, el policía y la funeraria fueron citados.