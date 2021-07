Son las 14.22 horas del domingo 4 de julio. La unidad de carga V7G-717 llena de escombros se retira del frente de la sede COPASA, entidad ejecutora del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y de la que es director ejecutivo el cuestionado Marcelo Córdova. Adentro un grupo de personas destruyen módulos prefabricados de drywall colocados encima de otra construcción del mismo material. Semanas atrás estos ambientes ya estaban concluidos. ¿Por qué decidieron desmontar la estructura? La respuesta es que la intervención no tiene los documentos en regla.

La nueva administradora de COPASA, Cecilia Fuentes Guerra, confirmó que solo había el IOARR. No tenía expediente, orden de servicio ni certificación presupuestal. Sostuvo que la responsabilidad recae en Zuley Herrera Fuentes, encargada del área de Logística, a quien se le rescindió el contrató por esto. “Se suponía que había conseguido proveedor y había tenido orden y el presupuesto (…) Cuando el ingeniero (Marcelo Córdova) viene, empiezan a hacer los trabajos. Luego se conoce que no hay documentación. El ingeniero llama al proveedor y como no tenía documentación le dice que retire”, es la explicación de Fuentes y Córdova.

¿Cómo es que el propio director de COPASA no se dé cuenta de la irregularidad? Los ambientes prefabricados, sostiene Córdova, era para ampliar las oficinas en prevención ante el Covid-19 ya que se encuentran hacinados en la sede de propiedad de Autodema. Ni Córdova ni Fuentes precisaron cuánto iba a costar la intervención y quien es el proveedor. Prometieron que entregarían la información. Éste último está reclamando su dinero, agregó Fuentes. En tanto la estructura del primer piso sí cuenta con orden de servicio. Por los materiales y mano de obra se pagó S/ 34 mil 150 en abril.

El consejero regional Harberth Zúñiga realizó una constatación a la destrucción de los módulos. “Las explicaciones del director de COPASA son infantiles. Debe dejar el cargo”, sostuvo.

Hoy ante el Consejo Regional pedirá que se toque la interpelación al funcionario amigo del gobernador Elmer Cáceres. ❖