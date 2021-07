Activista sobre racismo vivido en Tai Loy: “Querían que hagamos silencio y que no denunciemos”

El último domingo 4 de julio, Anaí Medrano denunció que sufrió discriminación racial y una acusación de robo sin pruebas en una tienda de Tai Loy de Barranco. Tras este hecho, decenas de organizaciones, familiares y amigos de ella rechazaron la actitud de los trabajadores del local, puesto que expusieron a la joven activista junto a su menor hijo.

Medrano relató que ese día acudió a comprar plastilina a la tienda junto a su menor hijo cuando empezaron a sonar las alarmas. “Eramos como dos o tres personas más que salían del espacio. No era la única que salía y yo me percaté que sonó la alarma”, dijo en ATV.

La activista afroperuana no comprendía el motivo por el cual la detuvieron, ya que incluso mostró su voucher para señalar que había comprado los productos. “Habría que preguntarle a la señorita (administradora) porque es ella la que empieza a gritar que me revisen porque seguro tenía cosas mayores de 50 soles metidas (en la ropa)”, señaló.

“Yo me sentía acosada porque esta mujer me decía que iba a llamar a la Policía, me decía una serie de cosas que solo eran alertas para mí de racismo. Yo le dije ‘Por favor, cálmate’, pero ella siguió”, agregó.

La joven aseguró que la persiguieron hasta el parque Raimondi, donde la intervinieron junto a su pequeño. “La administradora dijo que me revisen y ella lo hizo con fuerza. Incluso, asustaron a mi pequeño. Yo empecé a gritar ‘Auxilio, auxilio’. Me sentía acorralada e intimidada, sentía que estaban vulnerándome”, sostuvo.

Medrano mencionó que su amiga que vivía cerca tuvo que salir para ayudarla con su pequeño, quien no paraba de llorar. Así también, acusó a los agentes de la PNP de tocar al menor para revisarlo sin medir las consecuencias.

Asimismo, la activista recalcó que se comunicó solo una vez con Tai Loy en el día de la denuncia. “El día domingo fue el único día que vi a (alguien de la empresa Tai Loy) porque los trabajadores se encontraban en la comisaría. Ellos pedían irse, por lo que pedí que la compañía se haga cargo de las terapias para mi hijo (por el daño psicológico ocasionado por la intervención). Bueno, esta información se hizo viral, y por esta razón, hablaron con mi abogado y dijeron que no iban a hacerlo porque nosotros ya habíamos salido a denunciar. Ellos querían como siempre que hagamos la máscara de silencio, que no salgamos a denunciar ”, aseveró.

La mujer reiteró que estos actos discriminatorios son muy comunes al no tener el mismo color de piel, condición, entre otros. “Esto ocurre a muchas personas por ser indígenas o solo por ser diferente”, expresó.

“La discriminación viene desde las estructuras, inducen el odio por nuestro color, condición, por ser diferentes. Basta estamos en el 2021, no pueden seguir pisoteando a esta gente. Más allá de los colores, somos humanos”, finalizó. Hasta el momento, ya se iniciaron las investigaciones para determinar este caso.

Tai Loy responde

La empresa Tai Loy aseguró que su personal “actuó en cumplimiento de nuestros procedimientos”; es decir, no aceptaron el hecho discriminatorio. Por ahora, solo han dispuesto a investigar este caso.

Importante

Si eres testigo o conoces algún caso de racismo denúncialo a través de ‘Alerta Racismo’, una plataforma del Ministerio de Cultura que brinda información y orientación a la ciudadanía. Ingresa aquí: https://alertacontraelracismo.pe/reporta.