Piura: cuestionan a la Fiscalía por presunto abuso contra un comisario

Piura. Un cambio inesperado dieron las investigaciones en el caso de un comisario detenido y un superior de tránsito, de la comisaría de San Martín, por supuestamente haber solicitado a una mujer una coima de 2.000 soles para devolver un vehículo.

El abogado del policía Canales Vargas Machuca, Percy Ipanaqué Navarro, cuestionó el accionar de la Fiscalía, ya que no hubo una correcta intervención y diligencia en el caso. Además, en declaraciones ante la Fiscalía, los esposos denunciantes indicaron que el oficial que está detenido no sería la persona que pidió el dinero para la entrega del automóvil de placa de rodaje P1H-143.

“El Ministerio Público y el Poder Judicial más bien lo que hacen es debilitar la lucha de la Policía Nacional como institución, en el distrito de Veintiséis de Octubre, dónde hay cerca de diez muertos en menos de un mes y dónde el mayor ha tenido una labor efectiva de lucha contra la delincuencia”, declaró a La República el abogado Percy Ipanaqué.

Asimismo, en el interrogatorio de los denunciantes se detalla que hubo una supuesta confusión, por lo que Canales Vargas Machuca quedaría en libertad porque no tuvo ninguna responsabilidad en el caso.

“Al revisar el periódico y redes sociales, le dije a mi pareja allí está Canales y ella me refirió que no era y no se parecía”, contó la parte denunciante. Asimismo, manifestó que la Fiscalía no le mostró el reconocimiento fotográfico de Canales Vargas Machuca. “No conozco al señor Carlos Canales”, sentenció.

