Obreros rompen tubería y provocan inundación en varias casas del Rímac

Varias viviendas del asentamiento humano Leticia, ubicado en el distrito del Rímac, quedaron afectadas tras una inundación provocada por unos obreros, quienes rompieron una tubería matriz de agua potable el último sábado 3 de julio.

Los trabajadores taladraban las escaleras de la zona para colocar un nuevo piso cuando ocurrió el desperfecto. “Esto era lo que queríamos evitar. Ustedes no entienden, tercos son”, reclamó una vecina a uno de los empleados que caminaba por la zona.

Según indicaron los vecinos a Panamericana Televisión, los obreros ya habían sido advertidos sobre los cuidados que debían tener al momento de realizar sus labores. “(Yo les dije que) tengan mucho cuidado porque aquí hay agua, desagüé y electricidad. Allí hay una tubería de la matriz de Sedapal que está a unos 20 centímetros cúbicos. Ingresó a mi casa y empiezan a gritar”, refirió uno de ellos.

“Yo he sido afectada porque en este cuarto tenía materiales de librería, de bazar. El agua ha entrado y toda la mercadería ya no vale, entonces yo me siento perjudicada”, indicó otra de las residentes afectadas por la rotura de la tubería.

Trabajadores de Sedapal acudieron a la zona después de ser notificados por el accidente de la obra y solucionaron el problema. Pese a ello, los residentes temen que ocurra otro problema similar debido a que los trabajos continuarán en el asentamiento humano Leticia.