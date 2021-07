Villa María del Triunfo: madre busca a su hija de 13 años de edad

Atemorizada vive Marla Campos Guerra al no saber nada de su menor hija de 13 años, Valentina, quien desapareció el pasado 18 de junio tras salir de su vivienda ubicada en el jirón Prado en Villa María del Triunfo.

“Aquel día por la tarde, ella no me contestó los mensajes ni llamadas y me percaté que me había bloqueado. En mi desesperación, salí temprano del trabajo y al llegar a mi casa ya no se encontraba. Luego de buscar pistas, me percaté que se había llevado algunas de sus prendas, su celular de alta gama y 2.080 soles que venía ahorrando”, contó la madre de familia.

Según la señora Campos, los vecinos le informaron que el día de la desaparición de la menor presenciaron que un sujeto la instigaba llamándola por su nombre en varias ocasiones durante toda la mañana de aquel viernes , y que lo habían visto días anteriores trepando por la azotea para llegar hacia la escolar.

“Mi menor hija fue acosada por un sujeto de 26 años, quien es familiar lejano de mi actual pareja, procediendo yo a denunciarlo el año pasado. Sin embargo, inducida por aquel hombre, ella me denunció por maltratos y luego de tiempo me confesó que fue abusada sexualmente por él”, aseveró la señora Marla.

La familia teme por la integridad de la adolescente, ya que el sujeto le puede hacer daño. Si tienes información del paradero de la menor, puedes contactarte al 974 675 523 o presentarte en la comisaría más cercana para reportar el hecho.

Importante

Si eres testigo o conoces algún caso en el cual se presuma la vulneración de los derechos fundamentales de una niña, niño o adolescente, puedes llamar gratuitamente a la Línea 1810, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,y hacer tu denuncia.

También puedes hacerlo a través de comisarías, la DEMUNA y la Línea 100 o en las oficinas de la Dirección de Protección Especial en el jirón Camaná N° 616- Mezanine- Cercado de Lima.