Este domingo 4 de julio, el Ministerio de Salud informó que se aplicaron 7 935 730 dosis contra el coronavirus, una cifra que continúa elevándose con la llegada de más vacunas, ya que solo en este mes se recibirá más de 8 millones de fármacos.

De acuerdo con el último reporte, 4 649 297 ya obtuvieron su primera dosis contra la COVID-19, mientras que 3 286 433 ya completaron su inmunización, tras recibir ambas dosis.

Minsa: Segunda dosis de la vacuna protege un 80% de la variante Delta del coronavirus

El Ministerio de Salud volvió a advertir que una sola dosis contra el SARS-CoV-2 no es suficiente para protegernos adecuadamente ante un posible contagio, ya que las vacunas que actualmente se usan en el país fueron diseñadas para ser colocadas en dos aplicaciones.

El Minsa basa su aseveración en los resultados del estudio ‘SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation’, el cual demostró la necesidad de aplicar las dos dosis de la vacuna con tres semanas de separación, tal como se viene realizando en el Perú.

La investigación realizada en Inglaterra evidenció que cuando se aplica una sola dosis, la protección frente a la variante Delta es solo del 38%, pero cuando se aplican las dos dosis, el porcentaje se eleva a 80%. No solo ello, sino que se pudo demostrar que las dos aplicaciones de la vacuna alcanzaron una eficacia al 96% contra la hospitalización por COVID-19.

¿Cómo saber si me toca la vacuna?