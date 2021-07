¿Arequipa competitiva?

Federico Rosado

Docente

Acaba de publicarse el informe “Índice de competitividad regional 2021”, cuyo autor es el think tank de la derecha peruana, el IPE. Precisión: de la derecha razonable, no de la bruta, achorada y golpista.

En el entendido que una región competitiva es aquella que en este contexto no hubiera tenido ningún problema con el coronavirus.

Si Arequipa fuera competitiva, hoy: 75% vacunados, 90% camas UCI disponibles, 100% de oxígeno útil, 10% crecimiento económico anual, verdadero aeropuerto internacional… O sea, todo lo contrario, a la realidad. Si no estamos mal, debemos estar muy mal.

Pero, qué dice el informe. La región Arequipa es la cuarta región más competitiva del Perú. No hay error: la cuarta. Hemos bajado un puesto, respecto de 2020. Primera es Lima y Callao, segunda Moquegua, tercera Tacna.

Por sectores, sorprende que la región arequipeña sea segunda a nivel nacional. Y no asombra que en “instituciones” sea la última. Esto es, somos los peores en: inversión pública, gestión regional y municipal y delincuencia.

El estudio no mide la gestión ante la COVID-19, pero no hace falta. Somos los peores, nadie nos gana. Quedará en la historia que fuimos encerrados por dos semanas. Se queja el gerente de salud y otros que por qué nos hacen esto, que no somos apestados. Ellos deberían ser encerrados por incapaces. Cuarentena por mediocridad crónica.

Algún día se pensó que esta región sería un polo de desarrollo, que destacaría y atraería capitales de Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. No eran mentiras, pero las autoridades que se sucedieron en los últimos 20 años padecieron de medianía y ese adocenamiento fue contagioso. Y lo más alarmante: no existe vacuna.