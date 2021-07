La Perla: mujer denuncia robo de más de 5.000 dólares de su cuenta bancaria

Con información de Raúl Egúsquiza/ URPI-LR

Callao. En La Perla, Juana Martina Cabrera Lozano denunció el robo de más de 5.000 dólares de su cuenta de ahorros, por lo que le exige una investigación al banco donde albergaba su dinero.

“Yo tenía en el banco BBVA Continental 5.600 dólares. Posteriormente, agregué 230 dólares más. Sumaban 5.830. Luego, retiré 50 dólares. Cuando reviso el dinero para ver para mi enfermedad, me doy con la ingrata sorpresa de que solamente tengo un saldo de 180 dólares”, sostuvo.

Ante esa situación, Cabrera Lozano se acercó al banco, donde le indicaron que se harían cargo del dinero. Sin embargo, algunos días después, le entregaron una carta en la que le indican que el dinero ha sido retirado del 2 al 7 de mayo. “Luego me dicen que no pueden atender mi pedido porque fue virtual (el retiro del dinero)”, comentó.

“He vuelto a poner mi queja y una denuncia policial en la comisaría de La Perla. Entonces, he ido a hacer mi reclamo. Me dicen que retorne a los 25 días para ver cómo va el caso”, acotó.

Además, reiteró que ella no hace uso del retiro por internet, solo cuenta con la app del banco para realizar el seguimiento de su monto. El dinero guardado en el banco era de su AFP, informó la señora.

“Me extraña que me digan que he hecho transferencias, cuando yo no sé utilizar eso. Estoy muy mal de salud emocionalmente, vamos a ver si el banco encuentra a los culpables”, finalizó.

El caso ha sido tomado por el Ministerio de la Mujer.