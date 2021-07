El investigador señala que para un mayor avance en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 se necesita descentralizar y aumentar la cantidad de vacunatorios . Además, sugiere una mejor campaña de comunicación sobre la importancia de recibir las dos dosis para enfrentar posibles variantes.

La vacunación está avanzando de manera distinta en Lima y en el interior el país y se requiere de población inoculada para enfrentar posibles variantes del Covid-19.

Es importante que avancemos lo más rápido posible en tener la mayor cantidad de población protegida. Esto implica claramente que tengan sus dos dosis.

¿Qué recomienda para un mejor avance en la vacunación?

Si bien están llegando cada vez más vacunas, necesitamos descentralizar y aumentar la cantidad de vacunatorios para que sea una distribución adecuada. En Lima tenemos tres vacunatorios en San Isidro, pero tres en San Juan de Lurigancho donde la cantidad de población es distinta. Necesitamos revisar la distribución de vacunatorios por tamaño de la población.

Una mayor cantidad de vacunatorios.

Hay que tener en cuenta que al comienzo se ha estado vacunando a personas mayores de 80, 90 y 60 años, que son mucho menor cantidad que las personas más jóvenes. Entonces, conforme vayamos bajando a menor edad vamos a requerir mayor cantidad de centros de vacunación. Este es un punto a revisar.

Igual que la comunicación.

Sí. El segundo aspecto es comunicar mejor. Muchas personas creen que si se pasan de la fecha que les tocaba su segunda dosis, la pierden. No estamos comunicando bien que deben de ir. También tiene que haber colas diferenciadas de primera y segunda dosis para que no se desalienten las personas.

Hay gente que no acude por temor a la vacuna.

Es importante comunicar mejor a las personas que tuvieron una primera dosis y experimentaron algún síntoma que luego les causaron temor a recibir la segunda dosis porque podrían pensar que tienen los síntomas. Hay que informar que si bien alguien puede tener fiebre o malestar por la primera dosis no significa que vayan a tener mayor cantidad de síntomas o que la vacuna les haga daño.

Decirles que es importante las dos dosis.

Impulsarlos y convencerlos para que vayan a su segunda dosis porque necesitamos dos dosis para tener protección plena, sobre todo en el contexto de variantes. Las vacunas funcionan pero cuando están aplicadas.

Otros son renuentes, incluso están decidiendo por sus padres.

Ahora no se ve tanto porque hay muchos hombros donde poner vacuna, pero conforme avance vamos a detectar que hay mucha gente que todavía no se vacuna, entonces hay que llevar el nivel de comunicación más cerca de la gente. Esto no solo pasa en Lima sino sobre todo en provincias donde hay bastante desconfianza con la vacuna. Es necesario una mejor campaña.

La vacuna y las medidas sanitarias siguen siendo la mejor manera de enfrentar las posibles variantes.

Sí nos va a proteger, pero hay que tener en cuenta que la vacuna sola no sirve para contener la enfermedad. Tenemos que seguir con las medidas que todos conocemos, como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la higiene, porque de esa forma vamos a evitar que el virus se siga transmitiendo.

