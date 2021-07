Coronavirus en Perú: Minsa no descarta ampliar horario de vacunación ante aglomeraciones

Debido a que continúan las colas en algunos centros de vacunación de Lima y Callao, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que no se descarta ampliar el horario de vacunación que hoy es de 7 a.m. a 4 p.m.

Sin embargo, consideró que no es la mejor medida porque ello perjudicaría el descanso del equipo de brigadas como también de las personas que son inmunizadas.

“Sí es necesario se amplía el horario, pero esto no es lo mejor ni para las personas ni para las brigadas porque obviamente es un trabajo adicional que se hace con mucho gusto, pero eso acorta los espacios de descanso”, precisó desde el centro de vacunación de Santa Anita.

A su vez, Ugarte exhortó a los ciudadanos a respetar las fechas que les corresponden para evitar aglomeraciones.

“Hay una demanda incrementada, están viniendo personas que tienen derecho a vacunarse, pero no les toca en el día sino en una semana, esto es un llamado para que vengan en la fecha que les corresponde, no va a faltar vacunas, faltan vacunas cuando vienen de otras fechas. Así, efectivamente, lo que se programó (número de dosis) para ese día no va a alcanzar”.

Informó además que se están ampliando los centros de vacunación en Lima metropolitana que cuentan con una alta demanda poblacional y también se está aumentando el número de brigadas para acelerar la atención en esos lugares.

A la fecha se cuenta con 19 centros metropolitanos de vacunación donde los trabajadores que tienen una fecha y hora programada pueden acudir al local más cercano a sus centros de labores sin importar el lugar donde residan.

Ellos son Campo de Marte, Parque de la Exposición, los dos Vacunacar de la Costa Verde, Videna (peatonal y vehicular), Complejo Deportivo, estadio de Puente Piedra y el parque zonal Sinchi Roca.

También tienen esta condición el Vacunacar del Jockey, el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, el Polideportivo de Villa El Salvador, Plaza Norte, Playa Miller y Real Felipe.

Piden más vacunatorios

La ampliación del rango de edad para la inoculación contra el COVID-19 evidencia que existen pocos centros de vacunación en distritos cuya densidad poblacional es alta.

San Martín de Porres, uno de los distritos más grandes de Lima, solo cuenta con dos vacunatorios: el colegio José Granda y el Parque zonal Mayta Cápac; ello explicaría las aglomeraciones.

Las colas continúan presentándose en otros distritos como San Juan de Miraflores, Comas y San Juan de Lurigancho, donde la gente madruga para ser los primeros en vacunarse o por temor de quedarse sin dosis.

En Comas hay dos centros de vacunación: parque zonal Sinchi Roca, IE Estados Unidos.

“Deberían descentralizar los vacunatorios, que haya más centros porque aquí en el Sinchi Roca viene todo Comas y por eso las colas son inmensas”, aseguró Miguel Paredes, quien esperó más de un día para poder vacunarse.❖

Comunidades indígenas y maestros

La próxima semana se iniciará la vacunación contra el COVID-19 a los profesores rurales y de comunidades nativas andinas, anunció el ministro de Salud.

En el caso de las comunidades nativas, se vacunará sin importar la edad. El 6 de junio se empezará la vacunación de 200 mil maestros rurales para facilitar el reinicio de las clases.

