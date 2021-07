Con información de César Zorrilla/URPI-LR

Largas colas y desorden se registraron desde las 7.00 a. m. en los exteriores del vacunatorio habilitado en Plaza Norte, en Independencia.

La espera se extendió por toda la avenida Tomas Valle, desde la puerta principal del centro comercial hasta el cruce con la avenida Túpac Amaru.

Este sábado 3 de julio, se recibe en el centro de inmunización a las personas que tienen más de 54 años, tanto para la primera como para la segunda dosis.

No obstante, uno de los asistentes se mostró desorientado e indicó que no sabía cuál era el procedimiento. “Es la primera vez, no sé a quién acudir, me mandan por aquí, por allá, para llenar un folleto, pero no sé cómo”, relató.

Otra ciudadana contó que llegó cerca de las 6 a. m. y que era el tercer día que hacía cola. En dos oportunidades asistió a la sede del Colegio Alfredo Bonifaz, ubicada en el Rímac, pero no pudo inocularse, debido a que en su DNI figura que no vive en Lima.

“Estoy esperando, ojalá me vacunen, sería el colmo que me vuelvan a decir lo mismo, que no puedo vacunarme con mi recibo de luz”, manifestó. Asimismo, exhortó a que las autoridades incrementen el número de centros de inmunización, dado que la concurrencia de ciudadanos es alta.

“Mi recomendación es que haya otros centros de salud. Imagínese cuánta gente hay acá, dicen metro y medio, pero aquí estamos a menos de un metro”, añadió otra persona.