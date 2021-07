Carabayllo: familia pide a ayuda para ubicar a Bonnie, su mascota perdida

La familia Zevallos Collao se encuentra angustiada por la desaparición de su perrita llamada Bonnie, la cual tuvo lugar el viernes 2 de julio al promediar las 11.00 p. m.

La mascota se extravió mientras era paseada en uno de los condominios de la urbanización Los Molinos de Carabayllo. En un momento se alejó y cuando fueron por ella ya no la pudieron encontrar.

“Regresé a buscarla y ya no estaba. De repente, como era la primera vez que salía a la calle, se ha asustado y lo único es que haya entrado a un mototaxi o un auto y se la hayan llevado. En todos los condominios he preguntado y me dicen que no la han visto”. relató la señora Zevallos a La República.

Los intentos por encontrar a Bonnie se prolongaron por cerca de dos horas. Sus cuidadores ahora se hallan muy preocupados debido a que tiene apenas cuatro meses de nacida.

Ella es de raza jack russell de color blanco, con manchas mostazas en la cabeza y la cola. En el primer lugar tiene una forma de corazón. Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser comunicada al 970 754 616 y 924 886 181. De dar con el animal, la familia ofrece recompensa económica.

Miraflores: familia pide apoyo para recuperar a su mascota

La perrita Negrita, rescatada del refugio sanmarquino, fue adoptada hace cinco días atrás por Lourdes Rodas. Sin embargo, la canina se escapó cuando uno de los integrantes de su familia la sacó a pasear y no han podido localizarla.

Tiene aproximadamente 9 años, su color es negro y es de tamaño pequeño. Si conoces su paradero, puedes comunicarte al siguiente número telefónico: 956 646 462.