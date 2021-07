Piura: acusan a comisario de exigir coima para devolver vehículo

Piura. La dueña de un vehículo sindicó al mayor PNP Carlos Augusto Canales Vargas Machuca, jefe de la Comisaría PNP de San Martín, y al oficial del Área de Tránsito Miguel Eduardo Sandoval Valdivieso, de haberle solicitado la suma de 2.000 soles para devolverle su auto que había sido intervenido.

Ante el aviso de la supuesta coima a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Piura se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y descerraje de oficinas en dicha dependencia, donde se intervino a ambos policías.

Los fiscales Javier Lopez Romani, José Jiménez Moscol y Fyorella Montero Talledo, del Tercer Despacho de la Fecof Piura, con el apoyo de personal policial de la Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor), intervinieron simultáneamente la oficina del comisario, la oficina del Área de Tránsito y el depósito de vehículos intervenidos.

Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado.

Ante esta situación, Percy Ipanaqué, abogado de Canales Machuca, rechazó todos los cargos que se le imputan a su patrocinado, pues aseguró que se trata de una arbitrariedad . Por esta razón, dijo que su defendido quedará en libertad en las próximas horas.

“Existiría un abuso de autoridad por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial, ya que la medida solicitada de detención preliminar es abusiva e irracional, pues se trata de un caso dónde no hay flagrancia y no se trata por ejemplo de un caso de crimen organizado, sino tan solo hay una sindicación no probada por una testigo que dice que le solicitaron dinero, pero no lo prueba”,señaló Percy Ipanaqué.

Asimismo, el abogado refirió que solo hay un audio dónde se vincularía al jefe de Tránsito, dónde se hace referencia al comisario, “En el peor de los casos se trataría de un caso de tráfico de influencias simuladas, más no de cohecho pasivo propio, pues nada vincula a mi patrocinado con el delito por el cual se le ha detenido”, concluyó.

LR PODCAST: escucha el Informe Matinal del 2 de julio del 2021