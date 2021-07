“No todos desarrollan un nivel óptimo de anticuerpos contra la COVID-19”

Arequipa. Una de las soluciones para desterrar la pandemia de la COVID-19 es la vacunación. Sin embargo no todos pueden generar las defensas necesarias para estar protegidos. Yesica Zevallos, jefa del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital Goyeneche, confirmó que no todos los vacunados o personas que hayan padecido el virus desarrollan un óptimo nivel. Estas células reaccionan ante la infección.

Por ello, este nosocomio inició el último lunes la aplicación del dosaje de anticuerpos. Hasta ayer cerca de 30 personas pasaron por la evaluación. Los evaluados son principalmente personal médico inmunizado.

De esa cantidad, entre 10 a 20% se les halló defensas, entre los valores mínimos. Resultaron con 1 unidad por mililitro (U/mL) en la sangre. En el dosaje que aplica el Goyeneche obtener igual o más de 0.8 U/mL significa obtener inmunidad. Menor a ese valor es que no ha desarrollado defensas. Zevallos resaltó que con ese nivel bajo ellos deben seguir cuidándose para que no sean afectados o que un equipo médico evalúe si debe pasar por un nuevo ciclo de vacunación. “Es la variación de cada persona. No sabemos quien va a desarrollar o no. Hay casos en que han desarrollado pocos anticuerpos lo cual indica que debe continuar estrictamente las medidas de bioseguridad”, sostuvo.

En cambio la mayoría si obtuvo niveles altos de inmunidad, con valores cercanos o iguales a 250 U/mL. El nosocomio cuenta con 800 reactivos para este tipo de exámenes. Si hay una alta demanda adquirirán más pruebas. Zevallos puntualizó que las pruebas no son para diagnosticar la enfermedad. Los que hayan sido vacunados pueden acercarse a tomar la prueba 41 días después de la segunda dosis. Mientras que los que se hayan infectado 3 meses después de superar el cuadro.