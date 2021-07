Delincuentes roban uniforme y equipos valorizados en S/ 10.000 a bombero voluntario

El bombero voluntario identificado como Arturo Hinostroza denunció que delincuentes se llevaron su uniforme de trabajo, un dron y otras pertenencias que se hallaban dentro de su vehículo. La víctima explicó a La República que él había acudido al Touring para dar su examen de manejo.

Hinostroza relató que llegó a las 3.30 p. m. el último miércoles 30 de junio para dar su examen que le permitiría manejar ambulancias o unidades de rescate en el Cuerpo de Bomberos.

“Yo ingresé al Touring porque tenía mi examen de manejo a las 4.00 p. m. Dejé el carro estacionado en la fachada porque no me permitieron el ingreso con este. Dejé todo ahí porque hay personas que cuidan los vehículos. Sin embargo, tuve que regresar porque me olvidé el protector facial y allí sospecho que vieron lo que tenía”, mencionó.

La víctima comentó que cuando regresó de su examen a las 5.15 p. m. encontró la luna de la parte delantera rota. “Salí de mi examen contento por haber pasado y poder ayudar más a los bomberos cuando vi que la luna estaba reventada. Habían sustraído mi dron y otras pertenencias”, sostuvo.

El hombre denunció el hecho en la comisaría de San Borja, donde tomaron todos los datos pertinentes para que se investigue el caso. Asimismo, las pertenencias estaban valorizadas en S/ 10.000 aproximadamente. El agraviado espera una pronta respuesta y que se pueda identificar a los ladrones.

Por último, invocó a que las autoridades para que logren recuperar sus pertenencias, especialmente su uniforme de trabajo. Esto porque sin ello no puede acudir a atender emergencias.