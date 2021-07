Óscar Ugarte, ministro de Salud, anunció que la próxima semana de julio comenzará la vacunación contra el coronavirus a las comunidades nativas e indígenas de la zona de la sierra del país. Asimismo, recordó que ya se inició la aplicación de dosis en algunas partes de la selva y en el caso de Loreto, este aún empezará el domingo 4 de julio.

“La próxima semana se va a iniciar también la vacunación de otro grupo de peruanos y peruanas, que por su ubicación territorial están muy expuestos a diversas enfermedades, entre ellas, la COVID-19. Son las comunidades nativas de zona andina. En la totalidad, en el país, son más de 400.000 (personas) de comunidades (amazónicas y andinas)”, explicó.

La autoridad señaló que se inmunizará en una sola intervención a todos los mayores de 18 años, debido a que estas comunidades suelen ser lejanas. “La diferencia cuando se va iniciar la vacunación en estas zonas no es que vamos a ir por grupos de edad, sino que llegando a las comunidades, llegamos a todos. Es decir, vacunamos a todos en ese territorio. Eso es factible porque estamos recibiendo más vacunas”, sostuvo.

Ugarte también mencionó que esto estará a cargo de las brigadas itinerantes de salud que se internarán en los lugares más alejados de la ciudad. Hasta la fecha, los sectores del Vraem, Amazonas, Huánuco, entre otros, ya recibieron su primera dosis, por lo que se sienten emocionados de estar protegidos.

Minsa: Segunda dosis de la vacuna protege en un 80% ante la variante Delta del coronavirus

El Ministerio de Salud volvió a advertir que una sola dosis contra el SARS-CoV-2 no es suficiente para protegernos adecuadamente ante un posible contagio, ya que las vacunas que actualmente se usan en el país fueron diseñadas para ser colocadas en dos aplicaciones.

El Minsa basa su aseveración en los resultados el estudio “SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation”, el cual demostró la necesidad de aplicar las dos dosis de la vacuna con tres semanas de separación, tal como se viene realizando en el Perú.