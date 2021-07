Continúa el proceso de vacunación contra la COVID-19; no obstante, el Minsa también detectó la presencia de la variante Delta. Ante esa situación, Pablo Tsukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), enfatizó que este nuevo linaje es más transmisible, por lo que se requiere acelerar el proceso de inmunización en el país.

“Los estudios preliminares del Reino Unido indican que es más contagiosa. O sea, es más transmisible que la regular. Y esto la hace la variante más infecciosa que hemos conocido hasta ahora. Y cada vez viene más acompañada de un mayor riesgo de hospitalización, al parecer”, indicó a TV Perú.

Asimismo, detalló que la variante Delta del coronavirus se encuentra en 80 países y está generando rápidamente brotes, por lo que se proyecta a ser dominante. Por ese motivo, instó a tomar medidas de control para evitar la expansión.

“Lo mejor que podemos hacer en este momento es seguir observando, mantener el ritmo de la vigilancia y acelerar la vacunación todo lo que se pueda”, expresó.

Además, reiteró que, si bien la variante no afecta a un grupo etario en específico, los más vulnerables son las personas no vacunadas. “La gente que empieza a llenar los hospitales y las UCI tiende a ser la más joven y la no vacunada”, acotó.

