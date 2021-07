Patricia Lucrecia Ortiz Ubaldo, de 54 años, aguardó con paciencia la fecha para recibir su primera dosis contra la COVID-19. Sin embargo, pese a que muchos empezaban a conocer en la web Pongo el Hombro el día y la hora para ser inoculados, ella solo recibía un mensaje que le indicaba que continúe esperando.

Después de que el Ministerio de Salud (Minsa) anunciara que los mayores de 50 años empezarían a ser inmunizados desde el último miércoles 30 de junio, Patricia creyó que al fin recibiría la ansiada dosis.

Ante la irregular situación, muy preocupada, Patricia decidió ir al vacunatorio más cercano a su casa y fue entonces cuando se enteró de que otra persona fue vacunada contra el coronavirus SARS-CoV-2 utilizando sus datos personales. Según el documento que le entregó el personal de vacunación, esta tercera persona no identificada recibió la primera dosis el pasado 4 de junio en el centro de salud del distrito de Surco.

“Toda la gente de mi edad ya tenía fecha de vacunación y yo nada. Hoy día tengo descanso. Me fui muy temprano y me di con la sorpresa de que en el sistema figura que me han puesto una dosis. La fecha de vacunación asignada era el 28 de mayo y esta persona se vacunó a los pocos días”, señaló la afectada.

Ahora bien, otro aspecto que llama la atención de Patricia es el hecho de que su fecha de inoculación haya sido programada todavía en mayo, ya que en aquel mes la población de 50 a más años aún no tenía un cronograma establecido en el Plan Nacional de Vacunación.

Según el testimonio de la señora Ortiz, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ya tiene conocimiento del caso e investiga el hecho, y también reportó su denuncia a la línea 113.

Además, el Minsa indicó que contactará a la afectada. Mientras tanto, Patricia sigue esperando por una fecha de vacunación que le permita esquivar o reducir el embate de la COVID-19.