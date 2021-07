El Ministerio de Salud inmunizó alrededor de 13.000 personas pertenecientes a comunidades originarias de la Amazonía en menos de dos semanas. Así, 12.969 mayores de 18 años fueron vacunados contra la COVID-19.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa, 8.869 ciudadanos recibieron su primera dosis, mientras que 4.100 completaron el proceso tras recibir la segunda.

“Todos los mayores de 18 años recibirán su respectiva dosis, pues el objetivo del Minsa es proteger a la población peruana, especialmente a quienes conforman los pueblos originarios de nuestro país”, indicó Julio Mendigure, director del mencionado ente.

Asimismo, para esta primera etapa, el Ministerio de Salud destinó 500.000 dosis de la vacuna para las 3.240 comunidades nativas amazónicas, ubicadas en 11 regiones y que agrupan a 309.686 personas.

En tanto, Loreto se convirtió en la región con la mayor cantidad de población indígena amazónica inoculada con 106.974 personas, quienes viven en 1.353 comunidades nativas. Le siguió Amazonas con 51.405 ciudadanos en 275 comunidades y Ucayali con 47.672 habitantes en 584 comunidades. Junín, con 29.044 en 291 poblados; San Martín, 26.766 en 117 comunidades; y Pasco, 21.046 en 206 comunidades, continuaron la relación.

La cifra total de esta población representa el 25% de la población nacional.

Minsa: Segunda dosis de la vacuna protege en un 80% ante la variante Delta del coronavirus

El Ministerio de Salud volvió a advertir que una sola dosis contra el SARS-CoV-2 no es suficiente para protegernos adecuadamente ante un posible contagio, ya que las vacunas que actualmente se usan en el país fueron diseñadas para ser colocadas en dos aplicaciones.

El Minsa basa su aseveración en los resultados el estudio “SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation”, el cual demostró la necesidad de aplicar ambas con tres semanas de separación, tal como se realiza en el Perú.