El Ministerio de Salud volvió a advertir que una sola dosis contra el SARS-CoV-2 no es suficiente para protegernos adecuadamente ante un posible contagio, ya que las vacunas que actualmente se usan en el país fueron diseñadas para ser colocadas en dos aplicaciones.

El Minsa basa su aseveración en los resultados el estudio ‘SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation’ , el cual demostró la necesidad de aplicar las dos dosis de la vacuna con tres semanas de separación, tal como se viene realizando en el Perú.

La investigación realizada en Inglaterra evidenció que cuando se aplica una sola dosis, la protección frente a la variante Delta es solo del 38%, pero cuando se aplican las dos dosis, el porcentaje se eleva a 80%.

No solo ello, sino que se pudo demostrar que las dos aplicaciones de la vacuna alcanzaron una eficacia al 96% contra la hospitalización por COVID-19.

“La segunda dosis reduce el riesgo de complicación de la enfermedad, la hospitalización del paciente o su ingreso a la unidad de cuidados intensivos y una posterior muerte”, señala Marco Iván Cárdenas Rosas, director general de la Diris Lima Centro.

Cárdenas indica que tras recibir la primera o segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, muchas personas se muestran confiadas porque piensan que ya tienen una adecuada defensa ante al coronavirus y sus variantes, pero eso no es así, ya que la protección no es instantánea.

Según explico, recién dos o tres semanas después de la segunda dosis, empiezan a aparecer los anticuerpos necesarios para hacerle frente al SARS-CoV-2 .

El director de la Diris Lima Centro aseguró que mientras más personas tengan ambas dosis de la vacuna, más rápido se podrá alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.

“La meta del Gobierno, a través del Ministerio de Salud, es que cada peruano o ciudadano extranjero residente en el Perú sea protegido, ya que cuantas más personas sean vacunadas, hay menores riesgos de hospitalización y fallecidos, y llegaremos a la inmunidad de rebaño que esperamos alcanzar”, acotó.