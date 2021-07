¿A partir de los estudios en laboratorio, cuál es la evolución del Covid en Puno?

Haciendo una evaluación de las variantes circulantes en Puno, tenemos una predominancia de la cepa C.37 (variante peruana o andina). Esta cepa se ha territorializado en el altiplano. En cambio las variantes de preocupación: Alfa y Gama, no tienen mucha presencia. En Ayaviri (Melgar) tenemos dos variantes de la variante Gama (brasilera) y una variante Alfa ( inglesa) en Huancané. La presencia de estas es muy baja.

¿Podríamos decir que la variante andina es la causante de las últimas muertes registradas en Puno?

Sí. Sin embargo, necesitamos secuenciar (analizar) más.

¿La variante Delta, es poco probable que llegue o inevitablemente estará entre nosotros?

Capaz ya está circulando. Tenemos casos en Arequipa y Lima. Esta variante es de bastante preocupación.

¿Si la variante Delta, llegara a diseminarse en Puno, sería más o menos letal en comparación a la Andina?

Como todo patógeno nuevo no sabemos cuál será su comportamiento. Si el impacto es fuerte en nuestra región tendríamos que demostrarlo. No puedo afirmar si será más letal sin antes hacer estudios. No obstante, tendríamos que tener una transmisión alta para saber sus verdaderos impactos.

¿Qué factores han sido determinantes para que la variante Andina, muestre su letalidad?

Un factor determinante fue la alta transmisión entre personas (…).

¿Los estudios de laboratorio qué advierten: estamos en la segunda ola?

Hay un ligero descenso. Estamos pasando la meseta. Ya no tenemos tantos positivos como los meses anteriores. Teníamos picos elevados y, en otros momentos, el número de contagios era ondulante. Pero ahora vamos en descenso.

En conclusión estamos pasando a la segunda ola?

Sí. Esperemos que no sea una ola pequeña, que luego se eleve.

¿De qué va depender para que no aparezca una nueva ola?

Va estar sujeto al avance de la vacunación y evitar las reuniones masivas. Eso va ser determinante para tener una caída de la segunda ola.

Se anunció la fiesta de la Candelaria, si se llevara a cabo al igual que sus actividades previas qué consecuencias podría acarrear para el contagio.

Tendría que haber bastante responsabilidad. La presencia de turistas es alta en esa fiesta. En febrero, Puno se convierte en una ciudad cosmopolita. No se descarta que puedan llegar otras cepas, que no encontramos en nuestra región. Eso sería peligroso. Habría que tener mucho cuidado.

¿Entonces usted no recomendaría el desarrollo de la fiesta?

Tendría mi cautela

Hay quienes creen que si superamos las metas de vacunación no ven mayor inconveniente al desarrollo de la fiesta por un factor de reactivación de la economía.

Las vacunas hacen que el impacto (del covid-19) sea mucho menor. No estamos hablando de una efectividad alta. Tener la vacuna no significa que uno no pueda reinfectarse. Chile, tuvo una alta cobertura de vacunación, pero tuvo bastante reinfecciones.

¿La tercera ola es inminente?

Va depender de cómo el virus se disperse. En la primera y segunda ola se tuvo picos altos. Ahora puede ser que se presente un efecto rebote como si fuera una pelota de básquet. Quizá salte en pico elevado después rebotará hasta que desaparezca. ❖

Cifra más baja en muertes por Covid 19

Ayer se registró en Cusco la cifra más baja de defunciones por Covid 19. Como nunca antes en la segunda ola, se contó solo un fallecido.

Javier Ramírez, director de Inteligencia Sanitaria, explicó que, aunque la estadística es alentadora, no se debe bajar la guardia.

En los días más críticos de la pandemia, Cusco registraba más de 30 muertos por día.

Pese a la baja de casos, las actividades festivas, culturales y populares en honor a la Virgen del Carmen en Paucartambo fueron suspendidas. La medida se realiza por segundo año consecutivo tras un comunicado emitido por autoridades de esta provincia en Cusco.